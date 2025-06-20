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«Вы проиграли, пацаны»: педагога МГУ обвинили в угрозах вычислить студентов по IP

Осторожно, новости: педагог МГУ угрожала вычислить по IP недовольных студентов
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Алексей Мальгавко/РИА Новости

Преподавательница из МГУ раскритиковала своих студентов за анонимные отрицательные отзывы о ее работе. Об этом сообщает «Осторожно, новости».

По данным Telegram-канала, в конце семестра, как и ранее, студентам предложили оценить качество работы педагогов. В результате учащиеся плохо отозвались о работе 28-летней преподавательницы, которая вела семинары по экономике у некоторых групп.

После негативных отзывов педагог якобы высказалась о ситуации в личном Telegram-канале. Она заявила, что она без проблем сможет получить «доступ к IP -адресам» студентов. Позже, по данным «Осторожно, новости», она убрала эту часть сообщения.

Помимо этого, педагог заявила, что не принимает критику от тех, кто еще не закончил хотя бы одно высшее образование и не был приглашен преподавать в МГУ. Преподавательница также добавила, что многие не решаются высказать ей негатив при личной встрече.

«Все, что можете вы – это писать критику анонимно. При этом чекая все мои соцсети и лицемерно улыбаясь мне в лицо на семинарах. По ходу вы проиграли, пацаны», – указано на скриншотах из канала женщины.

Позже педагог якобы удалила публикации. В беседе с журналистами она заявила, что угроз не было.

Ранее профсоюз учителей посоветовал депутатам Госдумы не вмешиваться в образование.

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