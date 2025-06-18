Россиянке ампутировали два пальца после удара током в ванне

Жительнице ХМАО ампутировали несколько пальцев после удара током, сообщили в окружном департаменте здравоохранения.

Девушка попала в Когалымскую городскую больницу в тяжелом состоянии после того, как принимала ванну и получила удар током. Это произошло, когда она задела мокрой рукой шнур от зарядного устройства для телефона. Девушка пыталась предотвратить его падение в ванну, но в следующий момент потеряла сознание и ушла под воду. Она выжила благодаря быстрому вмешательству матери.

Врачи диагностировали у пациентки глубокие ожоги III степени на большом и указательном пальцах левой кисти и грудной клетки. Девушка находилась под наблюдением медиков, но после 10 дней пребывания в хирургическом отделении на пальцах левой руки у нее сформировалась четкая зона некроза и здоровой ткани. В результате врачам пришлось «провести ампутацию на границе жизнеспособных и нежизнеспособных тканей с максимальной сохранностью фалангов пальцев».

Ранее на Ямале врачи пять часов оперировали ребенка, упавшего с пятого этажа.