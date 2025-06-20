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Врач предупредила об опасности употребления ягод и фруктов с плесенью

Врач Соломатина: ягоды с плесенью могут навредить печени и почкам
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Depositphotos

Ягоды и фрукты с плесенью нельзя употреблять, даже если срезать испорченную часть. Об этом Life рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

«Дело в том, что в испорченных продуктах образуются микотоксины, например афлатоксин. Это ядовитое вещество, выделяемое плесневыми грибами. Даже если гниль видна только с одной стороны, это лишь верхушка айсберга. Грибок распространяет невидимые нити по всему плоду, и они могут быть токсичными, даже если внешне продукт кажется нормальным», — пояснила эксперт.

Она уточнила, что токсины не получится уничтожить промыванием или термической обработкой. Если они подадут в организм, они могут навредить печени и почкам, что в последствии грозит развитием онкологических болезней. Соломатина добавила, что одна или две испорченные ягоды не нанесут серьезного вреда, однако, систематическое употребление таких продуктов может привести к опасным последствиям.

Старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Ксения Кузнецова до этого рассказала «Газете.Ru», что некоторые виды плесени используются в пищевой промышленности и даже специально культивируются, например пенициллы для сыров — таких как рокфор, бри, горгонзола, или благородная гниль в виноделии. Важно помнить, что эти культуры контролируются технологически и безопасны для здоровых людей, подчеркнула она.

Ранее россиян предупредили об опасных свойствах сыров с плесенью.

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