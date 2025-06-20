Власти Москвы заявили о рекордно низком уровне безработицы

В российской столице зафиксировали наиболее низкий уровень безработицы — он составляет 1%. Об этом сообщила в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она уточнила, что на сегодняшний день в экономике Москвы трудятся восемь миллионов человек.

«Мы фиксируем самый низкий уровень безработицы по методике международной организации труда. Он составляет 1%. Это очень низкий показатель, радоваться ему нельзя. Он говорит о дефиците кадров практически во всех сферах городского хозяйства», — сказала Ракова.

18–21 июня в Санкт-Петербурге проходит Петербургский международный экономический форум. Тема мероприятия в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Свое участие в форуме уже подтвердили более 92 стран и территорий, в их числе — страны Азии, Африки и Латинской Америки. Страной-гостем ПМЭФ-2025 стало Королевство Бахрейн.

Деловая программа форума состоит из четырех тематических направлений: «Экономика развития: обеспечивая рост», «Технологии: стремление к лидерству», «Среда для жизни» и «Человек в новом мире». Кроме того, на мероприятии запланированы 15 двусторонних встреч с зарубежными бизнес-партнерами России.

Ранее сообщалось, что россияне стали более осторожны в оценке своих возможностей на рынке труда.