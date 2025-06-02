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Бизнес
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Россияне стали более осторожны в оценке своих возможностей на рынке труда

«Ъ»: работники ряда сфер стали осторожнее оценивать свои шансы на рынке труда
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Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Работники ряда сфер стали более осторожно оценивать свои шансы на рынке труда, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты исследования аналитиков центра ИНСАП ИПЭИ РАНХиГС.

Согласно результатам опросов россиян, доля тех, кто почти не беспокоится о потере основного рабочего места, снизилась на 4 п.п. за год — с 87% до 83%. Больше других боятся лишиться работы самозанятые, владельцы предприятий и индивидуальные предприниматели.

Среди наемных сотрудников потерять работу боятся 11%. Более высокие риски выявлены, например, в сфере промышленности и сельского хозяйства по сравнению со сферой услуг.

Еще 51% респондентов полагают, что найти подобную существующей работу будет трудно или очень трудно. За год этот показатель увеличился на 6%.

До этого вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала журналу «Эксперт» о рекордно низкой безработице в РФ.

По словам Голиковой, оценка проводилась по методологии Международной организации труда (МОТ). В январе и феврале 2025 года показатель находился на уровне 2,4%, но позже опустился до исторического минимума в 2,3%.

Ранее в Роскачестве предрекли возвращение части релокантов.

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