Альпинист сорвался с высоты во время восхождения на гору в Северной Осетии

В Северной Осетии альпинист сорвался с высоты при восхождении на гору

В Северной Осетии спасли 52-летнего альпиниста, который сорвался во время восхождения на гору. Об этом сообщает МЧС России.

Инцидент произошел во время восхождения туриста из Петербурга на гору Казбек. Альпинист сорвался с высоты. Операция по спасению пострадавшего проходила в несколько этапов — сначала пешая группа из десяти спасателей выдвинулась к месту, где должен был быть мужчина, а затем к поискам подключили вертолет Ми-8 МЧС России. Пострадавшего удалось обнаружить на высоте около 4,2 тысячи метров.

Из-за сложного горного рельефа вертолет не мог приземлиться полностью — экипажу пришлось подсесть на одно колесо, чтобы забрать пострадавшего, которого к этому моменту вынесли к тропе другие альпинисты.

Спасенный петербуржец передан медикам для оказания помощи. Подробной информации о его состоянии не поступало.

Ранее альпинист сорвался с высоты на горе в Крыму и получил травмы.