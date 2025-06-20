Миколог предупредил россиян об опасности сбора незнакомых грибов

В России настал сезон сбора грибов, однако относиться к этому вопросу нужно внимательно, предупредил миколог, сотрудник кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Никита Комиссаров. В беседе с 360.ru он призвал россиян собирать только те грибы, в которых они уверены, отметив, что даже известные всем шампиньоны легко спутать с ядовитыми сородичами.

«Если вы на секунду сомневаетесь в том, съедобный этот гриб или нет, то лучше перестраховаться и не собирать. Главное помнить, что любой неизвестный гриб — потенциально опасный, ядовитый», — подчеркнул специалист.

Он также порекомендовал ходить на сбор грибов с более опытным товарищем, отметив, что у всех грибов есть ядовитые двойники, обычно отличить их можно по повреждениям и запаху аммиака. Даже шампиньоны можно перепутать с молодыми мухоморами или поганками.

Также важно помнить, что собирать грибы, даже съедобные, нельзя вдоль дорог и в городских парках, так как они накапливают в себе опасные для здоровья тяжелые металлы, заключил специалист.

Напомним, россиянам нельзя собирать грибы, внесенные в Красную книгу. За нарушение этого правила грозят не только большие штрафы, но и лишение свободы на срок до девяти лет. Такое суровое наказание предусмотрено для тех, кто попытается продать свой ценный «улов». Всего насчитывается порядка 40 видов краснокнижных грибов. Любителям «тихой охоты» следует знать, как они выглядят, чтобы не нарваться на проблемы.

Ранее в Подмосковье ребенок попал в больницу, съев неизвестный гриб на прогулке.