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Врач рассказала, почему детям опасно есть мороженое с таурином

Врач Мескина: детям опасно есть мороженое с таурином
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Kseniia Perminova/Shutterstock/FOTODOM

Детям не стоит давать мороженое с таурином и кофеином, потому что оно может спровоцировать нарушения в работе сердца. Об этом «Москве 24» рассказала врач-педиатр, профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ им. Владимирского Елена Мескина.

Она отметила, что таурин оказывает негативное воздействие на нервную систему ребенка, может повысить давление и нарушить сердечный ритм. Кофеин при этом повышает нагрузку на сердце, что грозит возникновением гипертрофии сердечной мышцы, а после — декомпенсацией.

Врач добавила, что опасность для детей и подростков представляет привычка компенсировать отдых тонизирующими продуктами.

«Подросткам нужно спать по 9–10 часов, а ночные бдения за компьютером очень сильно вредят. Потом дети начинают стимулировать себя энергетическими продуктами, а это вредно вдвойне. Это может спровоцировать тревожность, бессонницу и, опять же, проблемы с сердцем», — заключила Мескина.

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова до этого направила обращение главе МВД России Владимиру Колокольцеву с просьбой обратить внимание на продажу детям мороженого с кофеином и таурином. Она обратила внимание на то, что продавцы порой не смотрят на установленную производителем маркировку «18+» и продают несовершеннолетним «энергетическое мороженое».

Ранее сообщалось, что ключевой компонент энергетиков провоцирует агрессивный рак крови.

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