Ключевой компонент энергетиков провоцирует агрессивный рак крови, предупредили ученые

Американские ученые из Рочестерского университета раскрыли неожиданную роль таурина — популярного компонента энергетических напитков — в развитии агрессивных форм рака крови. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.
Эксперименты показали, что клетки лейкемии активно поглощают таурин из костного мозга, используя его как мощный стимулятор роста. При блокировке доступа к этой аминокислоте в мышиных моделях развитие рака значительно замедлялось.
«Локальные запасы таурина в костном мозге создают идеальные условия для прогрессирования лейкемии», — предупредила онколог Джейн Лисвельд.
Это ставит под вопрос безопасность тауриновых добавок и энергетиков для групп риска.
Открытие также предлагает новый подход к лечению миелоидных лейкозов — особенно агрессивных форм рака крови — через блокировку усвоения тауринов раковыми клетками.
Парадоксально, но та же аминокислота в других контекстах демонстрирует противораковые свойства — предыдущие исследования отмечали ее пользу при желудочных опухолях.
Ранее ученые выяснили, что таурин эффективен против атеросклероза.