Ключевой компонент энергетиков провоцирует агрессивный рак крови, предупредили ученые

Американские ученые из Рочестерского университета раскрыли неожиданную роль таурина — популярного компонента энергетических напитков — в развитии агрессивных форм рака крови. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Эксперименты показали, что клетки лейкемии активно поглощают таурин из костного мозга, используя его как мощный стимулятор роста. При блокировке доступа к этой аминокислоте в мышиных моделях развитие рака значительно замедлялось.

«Локальные запасы таурина в костном мозге создают идеальные условия для прогрессирования лейкемии», — предупредила онколог Джейн Лисвельд.

Это ставит под вопрос безопасность тауриновых добавок и энергетиков для групп риска.

Открытие также предлагает новый подход к лечению миелоидных лейкозов — особенно агрессивных форм рака крови — через блокировку усвоения тауринов раковыми клетками.

Парадоксально, но та же аминокислота в других контекстах демонстрирует противораковые свойства — предыдущие исследования отмечали ее пользу при желудочных опухолях.

Ранее ученые выяснили, что таурин эффективен против атеросклероза.