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Названы грибы, которые можно собирать в подмосковных лесах в июле

Специалист Зименко: белые грибы можно собирать в подмосковных лесах в июле
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Martins Vanags/Shutterstock/FOTODOM

В июле в лесах Московской области можно будет собирать белые грибы, подберезовики, подосиновики, опята и шампиньоны. Об этом «Москве 24» рассказал эксперт журнала «Школа грибоводства» Александр Зименко.

Он отметил, что началу летнего сезона «тихой охоты» способствуют текущие дождливые погодные условия. По его словам, к концу июня в лесах появится боровик еловый.

При этом эксперт призвал соблюдать осторожность и не собирать краснокнижные виды грибов.

«Красная книга Москвы включает в себя очень много традиционных для сбора видов грибов, они слабо отличаются от незапрещенных. Например, это подберезовик болотный, подберезовик черный, дубовик обыкновенный и другие», — уточнил Зименко.

Миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский до этого говорил, что первая волна летних грибов в Московской области продлится максимум до конца июня. По его словам, в любом лесу, даже в больших московских лесопарках, можно уже собирать привычные грибы. Это белые, подосиновики, подберезовики, маслята, летние опята и не только.

Ранее был разработан метод получения биотоплива с помощью грибов.

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