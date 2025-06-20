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Россиян предупредили об опасности привычки есть с гаджетами

Врач Павлова: привычка есть с гаджетами грозит перееданием
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Pexels

Привычка отвлекаться на гаджеты во время еды грозит перееданием, особенно если речь идет о любимых продуктах. Об этом kp.ru рассказала врач-эндокринолог, д.м.н, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова и автор канала «Доктор Павлова, эндокринолог» Зухра Павлова.

Психолог по расстройствам пищевого поведения, эксперт сервиса готовых полезных рационов Grow Food Ксения Забатурина рассказала газете «Известия», что импульсивное переедание — проблема, при которой люди стараются заполнить внутреннюю пустоту из-за нехватки эмоциональной поддержки, тепла, прикосновений, удовлетворения, смысла, вдохновения, отдыха и признания. Чтобы побороть зависимость от еды, необходимо больше двигаться, отдыхать, ловить приятные запахи, звуки и создавать вокруг себя уют.

«Когда человек во время еды отвлекается на гаджеты, на просмотр видео, на прочтение новостей или сообщений, то наш мозг не может одинаково хорошо концентрироваться и на приеме пищи, на вкусе еды, и на распознавании другой информации. Поэтому еда проходит неосознанно», — сказала врач.

По ее словам, прием пищи стоит выстроить так, чтобы получать удовольствие от каждого кусочка. При этом она советует обращать внимание на вкус, запах, текстуру и внешний вид еды, чтобы мозг быстрее зарегистрировал насыщение. В этом случае переедание будет менее вероятным, уточнила Павлова.

Клинический психолог и психотерапевт Светлана Бронникова до этого говорила, что иногда желание поесть может возникать на фоне тревоги, раздражения и других сильных эмоций. Если подождать немного, вместе с эмоциями может уйти и острая потребность заесть чувства.

Ранее россиян предупредили об опасности переедания в жару.

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