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Врач рассказал, как сделать кухню безопаснее для здоровья

Врач Лебедев: пластиковые приборы на кухне стоит заменить на более безопасные
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Bogdan Sonjachnyj/Shutterstock/FOTODOM

Некоторые принадлежности на кухне могут навредить здоровью, поэтому ради безопасности стоит заменить их. Об этом kp.ru рассказал врач, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

«Черный пластик, из которого изготавливают лопатки, шумовки, ложки и другие кухонные принадлежности, используемые в процессе приготовления горячих блюд, содержит антипирены — достаточно токсичные вещества, предназначенные для предотвращения возгораний», — пояснил врач.

По данным газеты «Известия», Минприроды России планирует ограничить использование упаковки из полистирола для пищевой продукции. По мнению ведомства, этот пластик ломается, трудно и дорого перерабатывается, а значит, неэкологичен.

По словам Лебедева, лучше заменить пластиковые варианты на более безопасные силиконовые, деревянные или металлические. Он уточнил, что при контакте с горячим такие приборы не будут выделять вредных веществ. Помимо этого, Лебедев напомнил, что пластиковую посуду нельзя сильно нагревать. В связи с этим он посоветовал не разогревать еду в пластике в микроволновке или наливать кипяток или горячий суп в такие емкости.

Доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов до этого говорил, что не во всех пластиковых контейнерах безопасно хранить еду, все зависит от вида пластика, из которого они сделаны.

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