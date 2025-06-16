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Эксперты рассказали, как правильно хранить кофе

ОСН: кофе важно пересыпать из открытой упаковки и не хранить в пластике
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Depositphotos

Для сохранения аромата и вкуса кофе важно после покупки правильно его хранить – в этом случае он сохранит свои свойства. Если оставить его на несколько часов в открытой упаковке, то аромат быстро выветрится, а вкусовые качества потеряются, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Если заводская упаковка после приобретения кофе еще не вскрыта, то кофе будет хорошо храниться в таком виде, но сразу после открытия пачки его следует пересыпать в другую емкость. Лучше всего для этого подойдет стеклянная, керамическая или металлическая банка с плотно закрывающейся крышкой, считают специалисты. Ставить ее лучше всего в темное место, так как солнечные лучи портят кофе.

Не рекомендуется хранить кофе в пластиковых или деревянных емкостях, так как пластик будет впитывать в себя запахи, а дерево не будет герметичным, что важно для сохранения свойств напитка.

Важно, чтобы место, где стоит банка с кофе, не подвергалось постоянным перепадам температуры, не было влажным, поэтому лучше не оставлять ее на подоконнике или рядом с плитой. Лучше всего хранить банку с кофе в специальном отдельном ящике подальше от других продуктов, запахи которых кофе может в себя впитать. Также эксперты предупреждают, что молотый кофе хранится намного меньше зернового.

Ученые до этого сделали открытие, ставящее под сомнение представление о бодрящих свойствах кофеина. Оказалось, что кофе без кофеина может вызывать такие же физиологические и когнитивные реакции, как и обычный напиток. Исследователи предполагают, что запах, вкус и даже сам процесс приготовления кофе могут запускать психологические и физиологические реакции, не зависящие от кофеина. Ранее уже было доказано, что даже запах кофе или убеждение в том, что вы получили дозу кофеина, могут влиять на бдительность и когнитивные функции.

Ранее россиян предупредили об опасности кофе из автомата.

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