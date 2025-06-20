Россиян предупредили о самых актуальных угрозах для мобильных устройств

Телефонное мошенничество, вредоносные программы и фишинговые атаки остаются основными киберугрозами для пользователей мобильных устройств в России. Об этом рассказал РИА Новости директор департамента потребительского бизнеса «Лаборатории Касперского» Михаил Гербер.

По его словам, самой распространенной угрозой сейчас остаются мошеннические звонки. Преступники используют методы социальной инженерии и под разными предлогами пытаются завладеть личными данными, аккаунтами и деньгами. При этом не имеет значения, какая у человека операционная система или модель телефона. По статистике компании, с подозрительными звонками в этом году столкнулся каждый второй пользователь.

На втором месте расположилось вредоносное программное обеспечение. Как отметил Гербер, число атак с использованием вирусов в 2025 году выросло в полтора раза, а общее количество новых вредоносных файлов, которые фиксируют системы «Лаборатории Касперского», за год увеличилось на 14%.

Третьей серьезной угрозой стали фишинговые атаки — пользователям присылают поддельные ссылки, ведущие на сайты, маскирующиеся под официальные сервисы. Особенно часто такие схемы используют для кражи аккаунтов в мессенджерах. За год рост подобных атак составил 10%.

Эксперт подчеркнул, что и фишинг, и телефонное мошенничество угрожают всем пользователям, вне зависимости от устройства или операционной системы.

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