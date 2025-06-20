В Приморье детский городок едва не раздавил ребенка

Детский городок на площадке едва не раздавил ребенка в Лесозаводске Приморья

Детский городок на площадке едва не раздавил ребенка в городе Лесозаводске в Приморском крае. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Забаву для малышей установили в прошлом году на улице Мира в Лесозаводске. Накануне конструкция упала, горка придавила гуляющую девочку», — сообщает издание.

Уточняется, что несмотря на падение городка на девочку, она не пострадала — вызывать врачей не пришлось.

На фотографии видно, что конструкция не имеет никаких креплений к поверхности — судя по всему, перед падением она стояла прямо на песке, ничем не прикрепленная.

До этого в Подмосковье десятилетний мальчик получил тяжелую травму руки на детской площадке.

Инцидент произошел, когда металлический карабин от качелей оторвался и пробил левый локоть ребенка. Для извлечения инородного тела потребовалось вмешательство спасателей МЧС. Сотрудники экстренных служб извлекли инородное тело с помощью пилы и гидравлических ножниц.

Ранее в Петербурге третьекласснику воткнули вилку в затылок на детской площадке.