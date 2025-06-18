Десятилетний ребенок чуть не лишился руки, гуляя на детской площадке в Подмосковье

В Подмосковье ребенок чуть не остался без руки, гуляя на детской площадке

В Подмосковье десятилетний мальчик получил тяжелую травму руки на детской площадке. Об этом со ссылкой на региональный минздрав сообщает mk.ru.

Инцидент произошел на одной из детских площадок, когда металлический карабин от качелей оторвался и пробил левый локоть ребенка. Для извлечения инородного тела потребовалось вмешательство спасателей МЧС. Сотрудники экстренных служб извлекли инородное тело с помощью пилы и гидравлических ножниц.

После этого врачи провели мальчику операцию по удалению осколков карабина и восстановлению поврежденных мягких тканей. Конечность удалось спасти, через четыре дня лечения ребенка выписали из медицинского учреждения.

До этого мальчику из Ленинградской области удалили почку из-за неудачного падения на детской площадке. Ребенок ударился о перекладину.

Ранее в Петербурге третьекласснику воткнули вилку в затылок на детской площадке.