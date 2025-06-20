Гособвинение запросит наказание для экс-замминистра обороны Иванова

Гособвинение 23 июня запросит наказание для Тимура Иванова по делу о растрате

Гособвинитель озвучит наказание для бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова на заседании 23 июня в рамках прений сторон по делу о растрате 216 млн рублей при закупке паромов для Керченской переправы. Об этом сообщает РИА Новости.

Наказание также будет запрошено для второго фигуранта — подчиненного Иванова Антона Филатова.

15 марта суды арестовали активы Иванова и его семьи на сумму свыше 2,5 млрд рублей. Заседания по делу проходят в закрытом режиме в связи с наличием гостайны.

Экс-замминистра, курировавший строительство в Минобороны, вместе с Сергеем Бородиным обвиняется в получении взяток в крупном размере. По данным адвоката Мурада Мусаева, речь идёт о сумме около 1 млрд рублей. Иванов вину не признает.

Ранее сообщалось, что бывшая жена Тимура Иванова вернула девичью фамилию.