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Бывшая жена Тимура Иванова вернула девичью фамилию

Экс-жена Тимура Иванова вернула девичью фамилию и поменяла данные в ИП
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Московские суды общей юрисдикции

Бывшая жена экс-замминистра обороны Тимура Иванова Светлана вернула девичью фамилию Захарова и поменяла данные в ИП. Об этом сообщает РИА Новости.

«Дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения: 18.05.2025», — указано в документе.

Согласно данным сервиса «БИР-Аналитик», Захарова является соучредителем компании «Частные технологии», специализирующейся на рекламных услугах. Ей принадлежит треть доли в фирме.

В период с 2012 по 2024 год Захарова также числилась среди основателей компании «Кристалл Девелопмент». Тогда ей принадлежало 27,5% акций. В настоящее время единственным владельцем этой организации значится Вадим Иванов — отец бывшего заместителя министра Иванова.

Захарова состояла в браке с Ивановым с 2010 по 2022 год. Весной 2024 года экс-чиновник был арестован по делу о взяточничестве. По словам его адвоката Мурада Мусаева, следствие обвиняет Иванова в получении взяток на сумму около одного миллиарда рублей. Сам он вину отрицает.

Ранее экс-замглавы Минобороны Иванов обещал суду не скрываться, если его отпустят.

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