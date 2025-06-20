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Ураган повредил ЛЭП в Новосибирской области

Ураган оставил без света 24 населенных пункта в Новосибирской области
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Depositphotos

Шквалистый ветер с ливнем в двух районах Новосибирской области привел к отключению электроснабжения в 24 населенных пунктах.  Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное отделение компании «Россети».

В компании подчеркнули, что электросетям были нанесены множественные повреждения. Ветер также повалил деревья, сорвал крыши с домов, были сломаны опоры, оборваны провода и сорваны изоляторы.

На места повреждений отправились энергетики. В работе задействованы 216 аварийных бригад, более 630 энергетиков и 163 единицы техники.

В ночь на 13 мая центр Новосибирска остался без света из-за аварии на кабельной линии. По данным компании, сбой произошел на пересечении Красного проспекта и улицы Ядринцевской. Без электричества остались жилые дома и социальные объекты на соседних улицах. На место оперативно выехали четыре аварийные бригады. К 3:00 ночи удалось восстановить электроснабжение для более 60% потребителей.

Ранее российский город частично остался без холодной воды из-за пожара.

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