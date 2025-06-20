На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России хотят увеличить штрафы для выпускников медвузов за отказ вернуться в регионы

ГД планирует увеличить штрафы для врачей-целевиков за отказ вернуться в регионы
close
Александр Кондратюк/РИА «Новости»

В Госдуме хотят увеличить штрафы для выпускников медвузов-целевиков, отказывающихся возвращаться в регионы. Об этом заявил ТАСС первый зампред комитета нижней палаты парламента по охране здоровья Бадма Башанкаев.

Речь идет о студентах, которые обучались бесплатно при условии, что после выпуска врач вернется в родной регион и начнет работать там.

Депутат отметил, что некоторые выпускники медвузов предпочитают оплачивать штраф за невыполнение обязательств и находят работу в больших городах.

«И мы вместе с Минздравом проработали нормы, сейчас они выложены на обсуждение, о том, что, если человек-целевик, который заранее на первом курсе договорился, что он вернется, и не возвращается, он должен не 100 тысяч рублей вернуть. [Всю сумму], а лучше даже в тройном варианте», — сказал Башанкаев.

Он считает, что работа в обычной клинике необходима хорошему врачу для формирования клинического опыта и понимания того, как работает медицина.

О разработке законопроекта сообщал в мае глава Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. По его словам, речь идет о возмещении расходов на обучение в трехкратном размере в случае отказа от отработки.

Ранее в Совфеде предложили отказаться от платного образования в медвузах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами