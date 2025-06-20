В России хотят увеличить штрафы для выпускников медвузов за отказ вернуться в регионы

ГД планирует увеличить штрафы для врачей-целевиков за отказ вернуться в регионы

В Госдуме хотят увеличить штрафы для выпускников медвузов-целевиков, отказывающихся возвращаться в регионы. Об этом заявил ТАСС первый зампред комитета нижней палаты парламента по охране здоровья Бадма Башанкаев.

Речь идет о студентах, которые обучались бесплатно при условии, что после выпуска врач вернется в родной регион и начнет работать там.

Депутат отметил, что некоторые выпускники медвузов предпочитают оплачивать штраф за невыполнение обязательств и находят работу в больших городах.

«И мы вместе с Минздравом проработали нормы, сейчас они выложены на обсуждение, о том, что, если человек-целевик, который заранее на первом курсе договорился, что он вернется, и не возвращается, он должен не 100 тысяч рублей вернуть. [Всю сумму], а лучше даже в тройном варианте», — сказал Башанкаев.

Он считает, что работа в обычной клинике необходима хорошему врачу для формирования клинического опыта и понимания того, как работает медицина.

О разработке законопроекта сообщал в мае глава Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. По его словам, речь идет о возмещении расходов на обучение в трехкратном размере в случае отказа от отработки.

Ранее в Совфеде предложили отказаться от платного образования в медвузах.