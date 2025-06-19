Россияне назвали топ лучших регионов для гастрономических путешествий

Сервис Работа.ру и аналитики ЮMoney провели исследование и выяснили, какие регионы россияне выбирают для гастрономических путешествий и какие блюда предпочитают предпочтение в отпуске. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Лидирующую позицию среди самых желанных регионов для гастрономических путешествий занимает Кавказ — его выбрали 50% респондентов, принявших участие в опросе. На втором месте Дальний Восток (41%), а на третьем — Татарстан и Поволжье (27%). Юг и Северо-Запад России выбирают по 26% опрошенных. Урал и Сибирь, с их разнообразием культур и вкусов, интересны для 16% респондентов.



47% респондентов с энтузиазмом пробуют новые вкусы и сочетания местной кухни в отпуске. 29% опрошенных признаются, что делают это очень редко, в то же время 24% предпочитают уже проверенные блюда и не стремятся к гастрономическим экспериментам.

Что касается предпочтительных форматов гастрономического туризма, 67% респондентов выбирают дегустацию блюд в проверенных ресторанах и кафе. 39% любят посещать местные рынки и фермерские хозяйства, а 26% — искать и пробовать аутентичную местную еду. Участие в кулинарных мастер-классах по приготовлению оригинальных блюд привлекает 10% респондентов.

По данным аналитиков ЮMoney, гастротуризм также развивается в Пермском и Забайкальском крае, Иркутской и Ярославской областях. Так, с 1 по 15 июня 2025 года количество заказов готовой еды из кафе и ресторанов, а также бронирований по предоплате больше всего выросло в Пермском крае — в три раза относительно аналогичного периода 2024 года. Во Владивостоке, Забайкальском крае, Иркутской области и Республике Башкортостан зафиксирован рост в 2,5 раза, в Челябинской области — в два раза.

Наибольший рост оборотов платежей в кафе и ресторанах — в три раза год к году — показали Иркутская и Ярославская области, а также Владивосток. Второе место делят Камчатский и Хабаровский край, а также Тюменская область, где обороты увеличились вдвое.

Самый высокий средний чек — во Владивостоке (3 507 рублей). Заметнее всего этот показатель за год увеличился в Калининградской области (+79%, 3 443 рубля) и в Санкт-Петербурге (+41%, 2 389 рублей).

«Данные ЮKassa свидетельствуют о том, что российский гастротуризм переживает настоящий бум, и это открывает новые возможности для региональных предпринимателей. В частности, мы видим интерес к дальневосточной кухне, которая, за счет уникального сочетания азиатских традиций и русских кулинарных приемов, привлекает множество туристов. По данным ЮKassa, с 1 по 15 июня 2025 года число заказов в Приморье выросло в три раза, а в Хабаровском крае — вдвое по сравнению с 2024 годом», — говорит руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney Ирина Полякова.

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