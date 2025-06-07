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Юноша попал в больницу после изнасилования в Подмосковье

В Ленобласти юноша попал в больницу после изнасилования
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Depositphotos

В Ленинградской области 19-летний юноша попал в больницу после того, как его изнасиловали в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Житель Всеволожского района обратился за медицинской помощью в ночное время с кровотечением из геморроидального узла. Во время осмотра проктологом юноша рассказал, что 25 мая стал жертвой изнасилования со стороны малознакомого мужчины на территории Подмосковья.

После оказания необходимой медицинской помощи пациента отпустили домой для дальнейшего лечения. Неизвестно, обращался ли юноша после случившегося в правоохранительные органы.

До этого петербургский подросток изнасиловал девочку и отправил видео друзьям. После этого мать несовершеннолетней обратилась с заявлением в отдел полиции.

Ранее в Петербурге 17-летняя девушка сбежала из дома из-за отца-насильника.

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