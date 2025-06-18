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Российский военный изнасиловал знакомого за то, что тот не вынес мусор

TagilCity.ru: на Урале военный изнасиловал знакомого из-за уборки мусора
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Depositphotos

На Урале военнослужащий изнасиловал своего знакомого за то, что тот не вынес мусор. Об этом сообщает TagilCity.ru.

Инцидент произошел в сентябре 2024 года в поселке Порошино Камышловского района Свердловской области, однако известно об этом стало лишь сейчас. Предварительно, военный, находясь в компании несовершеннолетнего знакомого, применил в отношении другого мужчины физическое насилие и надругался над ним. Это произошло после конфликта, спровоцированного тем фактом, что пострадавший не справился с возложенными на него обязанностями по выносу строительного мусора.

В отношении нападавшего возбудили уголовное дело, его расследование завершено. Дело будет рассматриваться на закрытом заседании Нижнетагильского гарнизонного военного суда 19 июня текущего года. Фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее юноша попал в больницу после изнасилования в Подмосковье.

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