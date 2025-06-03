Безработный мужчина домогался девятилетней девочки в петербургском магазине

В Петербурге мужчина домогался ребенка в магазине уцененных товаров

В Петербурге мужчина домогался девятилетней девочки в магазине. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел в магазине уцененных товаров на улице Марата. По словам 37-летней петербурженки, неизвестный совершил противоправные действия в отношении ее девятилетней дочери. Женщина 2 июня обратилась за помощью в службу 112, после чего на место прибыли сотрудники полиции.

Прибывшие на место стражи порядка задержали 55-летнего неработающего мужчину, подозреваемого в совершении преступления. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Детали и обстоятельства инцидента устанавливаются.

До этого в Твери IT-специалист остановил девочку на велосипеде и стал ее домогаться. Ребенок рассказал о ситуации родителям и педагогам, взрослые обратились в полицию.

Ранее на Алтае мужчину задержали за попытку изнасилования ребенка и угрозы полицейским.