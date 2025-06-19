Россиянка избила знакомую, которую изнасиловал ее муж, чтобы та изменила показания

На Урале 37-летняя женщина избила свою знакомую, которую изнасиловал ее муж, чтобы принудить ее отказаться от показаний. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Инцидент произошел 2 декабря 2024 года — жительница города Кушва во время застолья со знакомой, которая ранее стала жертвой изнасилования со стороны ее супруга, дважды ударила женщину по лицу, требуя отказаться от показаний по уголовному делу в отношении ее мужа. В результате потерпевшая получила ссадины и кровоподтек.

В суде женщина полностью признала вину и раскаялась, а также возместила пострадавшей моральный вред. Ее признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 309 УК РФ. Суд назначил ей наказание в виде одного года и восьми месяцев принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Супруг осужденной, в интересах которого она действовала, уже отбывает наказание за изнасилование.

Ранее в Москве трое пьяных мужчин изнасиловали находившуюся в беспомощном состоянии соседку.