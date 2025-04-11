В России до 80% гражданских промпредприятий установили защиту от дронов

В России от 60 до 80% гражданских предприятий промышленного сектора уже установили оборудование для защиты от беспилотных летательных аппаратов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Необходимые для защиты от атак дронов системы активнее всего приобретали в европейской части страны, отметило издание. В перечень вошли комплексное оборудование и элементы пассивной защиты.

По информации «Ъ», развитию рынка способствовало обновление нормативной базы в прошлом году. С появлением официальных регламентов предприятиям стало гораздо проще подбирать технику, но у заказчиков сохраняется сложность с трактовкой требований, добавило издание.

9 апреля сообщалось, что Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект о защите охраняемых объектов от беспилотников. В соответствии с законопроектом, охранники смогут использовать специальные средства и огнестрельное оружие для отражения атак на объекты как на их территории, так и вне их. Кроме того, теперь в четвертой подзоне приаэродромной территории будет разрешено размещение объектов противодроновой защиты.

Ранее Медведев предложил защищаться от беспилотников лазерным оружием.