Гладков сообщил о последствиях атак ВСУ на Белгородскую область за сутки

За прошедшие сутки украинские вооруженные силы атаковали Белгородскую область с применением 66 дронов и 90 снарядов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в Алексеевском округе система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник самолетного типа. Обошлось без последствий. В Белгородском районе также нейтрализованы два дрона — никто не пострадал, повреждений нет. В Борисовском районе был подавлен FPV-дрон, инцидент также прошел без последствий.

Сложнее обстановка сложилась в Валуйском округе. По поселку Уразово и селам Борки и Долгое атаковали восемь беспилотников, из них три удалось подавить. В селе Долгое повреждена линия электропередачи, из-за чего жители временно остались без света. Восстановительные работы начнутся после получения разрешения от Минобороны.

В Грайворонском округе был обстрел поселка Горьковский и сел Глотово, Мокрая Орловка, Новостроевка-Вторая и Пороз. Всего выпущено пять снарядов и зафиксированы атаки четырех дронов. К счастью, обошлось без разрушений.

Над Корочанским районом сбит еще один дрон самолетного типа. В Краснояружском районе зафиксированы 17 обстрелов, выпущено 85 боеприпасов, атаковано 16 беспилотников. В поселке Красная Яруга поврежден забор частного дома.

В Прохоровском районе система ПВО сбила один беспилотник, в Ракитянском районе нейтрализованы девять дронов — и здесь без пострадавших и разрушений.

Самая тяжелая ситуация — в Шебекинском округе. Атакам подверглись город Шебекино и несколько сел. Было задействовано 23 дрона, из которых 10 удалось сбить и подавить. Пострадали трое мирных жителей. В Шебекино мужчина получил тяжелое ранение после взрыва — его госпитализировали. Еще один мужчина получил травму от удара FPV-дрона по многоквартирному дому, ему оказали помощь, он лечится амбулаторно. Повреждены фасад, остекление и газовая труба. Третий пострадавший получил ранение при атаке дрона на легковую машину в селе Маломихайловка. Он также лечится амбулаторно. Автомобиль поврежден.

Кроме того, в селе Белянка пострадало здание сельхозпредприятия. В селе Новая Таволжанка сгорел частный дом после удара дрона, в селе Вознесеновка повреждены грузовик и забор, в Нижнем Березово-Втором — два автомобиля, дом и хозяйственная постройка, в Добром — машина и входная группа дома, в Маломихайловке — «ГАЗель».

Из-за атаки в округе также произошло аварийное отключение электричества. Без света остаются все село Сурково, а также частично Белянка, Первое Цепляево и хутор Знаменка. Энергетики начнут восстановительные работы после согласования с военными.

Ранее Гладков предложил приостановить восстановление жилья уехавших из России.