Адвокат «Талибана» заявил, что не стал бы показывать флаг движения на ПМЭФ

Адвокат Молохов: за флаг «Талибана» на ПМЭФ теоретически могут наказать

На территории перед основной площадкой ПМЭФ заметили флаг «Талибана» (движение внесено в список террористических организаций). Адвокат талибов Александр Молохов заявил «Газете.Ru», что не стал бы демонстрировать атрибутику организации — она остается в списке террористов, который опубликован на сайте ФСБ.

«Я бы не демонстрировал [флаг]. Приостановлен запрет на деятельность «Талибана» в России — и все», — пояснил Молохов.

На вопрос, может ли грозить вывесившим флаг административное или уголовное наказание, адвокат ответил неоднозначно.

«Теоретически да, практически – нет», — сказал Молохов.

Белый флаг с шахадой на площади у «Экспофорума» в Пулково заметил корреспондент «Осторожно, новости». Он развевается рядом с флагами стран — участниц ПМЭФ.

17 апреля Верховный суд РФ временно приостановил запрет на деятельность террористического движения «Талибан» в стране, который действовал с 2003 года. Иск был подан генеральным прокурором России, слушание состоялось в закрытом режиме. В списке террористических организаций, который ведет ФСБ РФ, «Талибан» все еще есть — с пометкой «запрет приостановлен».

Ранее адвокат Молохов заявил, что «Талибан» нужно маркировать как террористическую организацию.