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Двое в камуфляже напали на запорожскую пенсионерку и ограбили ее на 18 млн рублей

В Запорожской области двое в камуфляже ограбили пенсионерку на 18 млн рублей

В Запорожской области грабители в камуфляжной одежде и балаклавах ограбили 69-летнюю пенсионерку на 18 млн рублей. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Инцидент произошел в селе Великая Знаменка — двое мужчин в камуфляже и балаклавах напали на пожилую местную жительницу. Злоумышленники открыто похитили у нее крупную сумму денег, электронные устройства, мобильные телефоны и травматическое оружие, после чего скрылись с места преступления на автомобиле.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно установили и задержали подозреваемых. Ими оказались двое ранее судимых уроженцев Адыгеи. При обыске у них обнаружена лишь часть похищенного имущества. Во время допроса мужчины признали вину.

Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 3 статьи 161 УК РФ. Полиция проверяет возможную причастность других лиц к совершенному преступлению. Расследование продолжается.

Ранее россиянин украл со счета своей тети более 14 млн рублей ради машины и мотоцикла.

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