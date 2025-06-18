Россиянин украл со счета своей тети более 14 млн рублей ради машины и мотоцикла

В Бурятии мужчина украл у своей тети более 14 млн рублей ради машины и мотоцикла

В Бурятии 46-летний мужчина украл со счета своей родственницы крупную сумму денег ради покупки машины и мотоцикла. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в Хоринском районе. Правоохранители установили, что в январе 2024 года при открытии банковского счета своей 68-летней тети мужчина привязал к нему свой номер телефона. В течение около полутора лет он систематически переводил ее средства на свои счета, совершал покупки и снимал наличные. Потерпевшая узнала, что на ее счету нулевой баланс во время обращения в банк, и после этого обратилась в полицию.

Стражи порядка задержали подозреваемого в Тарбагатайском районе. На похищенные деньги он приобрел автомобиль, мотоцикл и другие ценные вещи, часть которых была изъята при обыске.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере. Общий ущерб составил более 14 млн рублей. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

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