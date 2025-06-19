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В сибирском городе ликвидировали сеть подпольных борделей

В Омске раскрыли сеть борделей, работавших под вывесками массажных салонов
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Telegram-канал «Омская полиция»

В Омске правоохранительные органы завершили расследование в отношении организаторов сети борделей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Полицейские установили, что фигурант приобрел в собственность нежилое помещение и еще одно арендовал — под вывеской массажных салонов сотрудницы заведений оказывали клиентам услуги интимного характера.

Всего к незаконной деятельности организатор «бизнеса» привлек 11 девушек. Соучастницами по делу проходят восемь соучастниц, которые работали в «салонах» администраторами и управляющими.

Задержание владельца борделей и его сообщниц проходило с участием бойцов Росгвардии.

В полиции уточнили, что дело об организации занятия проституцией и вовлечении в незаконную деятельность девушек передано в Октябрьский районный суд регионального центра.

Ранее в Петербурге силовики штурмом взяли несколько филиалов борделя.

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