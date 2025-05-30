В Петербурге силовики штурмом взяли несколько филиалов борделя

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции при поддержке бойцов Росгвардии выявили и ликвидировали крупную сеть борделей, филиалы которой функционировали в разных районах города. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Правоохранители штурмом взяли пять интим-салонов, располагавшихся по пяти адресам: на Комендантском проспекте в Приморском районе, в Невском районе на улице Коллонтай и на проспекте Большевиков, на улице Кропоткина в Петроградском районе и на 11-й линии Васильевского острова.

«Задержаны 12 организаторов криминальной деятельности – в их числе администраторы, «инкассатор», водители, системный администратор и SMM-специалист», — уточнили в полиции.

По предварительной информации, бордель функционировал с 2022 года и приносил ежемесячно порядка двух млн рублей. Половина прибыли шла на оплату услуг персонала и хозяйственные нужды. Вторую часть организаторы криминального бизнеса делили между собой.

Кроме предполагаемых организаторов в полицию доставили «работниц» салонов — 15 женщин в возрасте от 22 до 46 лет. На них составили административные протоколы по статье «Занятие проституцией».

Ранее полицейские Петербурга закрыли бордель с доходом до 20 млн рублей в месяц.