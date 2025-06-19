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Мошенник с сайта знакомств выманил у россиянки 8,5 млн рублей

В Ярославле женщина поверила новому знакомому и лишилась 8,5 млн рублей
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Shutterstock

Жительница Кировского района Ярославля осталась без денег и втянула в мошенническую схему двух знакомых, пытаясь вывести средства с брокерского счета. Об этом сообщает областное управление МВД.

С заявлением в полицию обратилась 27-летняя жительница Ярославля. Девушка рассказала, что познакомилась в сети с молодым человеком. Новый приятель в ходе общения предложил ей дополнительный заработок путем игры на фондовой бирже.

Зарегистрировавшись на сайте, потерпевшая завела аккаунт, а также криптокошелек, на который зачислила денежные средства в сумме 600 долларов. Попытка вывести деньги не увенчалась успехом, потерпевшая обратилась к знакомым, которые перевели на указанный ею счет 5,5 млн рублей, однако снять деньги снова не вышло.

«Требовался последний платеж. Тогда заявительница сама оформила кредит на сумму более 2,5 млн рублей и внесла их на «биржу». Всего девушка перевела мошенникам 8,5 млн рублей», — сообщили в полиции.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее школьница из Челябинска продала швейцарские часы отца, чтобы отдать деньги мошенникам.

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