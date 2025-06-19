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Школьница из Челябинска продала швейцарские часы отца, чтобы отдать деньги мошенникам

В Челябинске выпускница поверила мошенникам и распродала коллекцию часов отца
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Depositphotos

Одиннадцатиклассница из Челябинска продала восемь швейцарских часов отца и перевела миллионы мошенникам. Об этом 74.RU рассказал родитель девушки.

Мошенники связались с жертвой, когда та была занята подготовкой к ЕГЭ, и сообщили ей о якобы запланированной доставке цветов. В попытке подтвердить заказ 18-летняя Лера (имя изменено) продиктовала код, а затем узнала, что ее аккаунт «Госуслуг» взломан, а она якобы причастна к финансированию терроризма. Запугав школьницу, аферисты потребовали, чтобы она решала свои проблемы самостоятельно и запретили ей рассказывать о происходящем родителям.

По видеозвонку девушку заставили показать содержимое отцовского сейфа, в котором хранились швейцарские часы, а затем «задекларировать» ценности и перевести деньги на «безопасный счет». Сначала школьница отдала мошенникам 600 тыс. из личных накоплений, сбережений бабушки и мамы, после чего отправилась продавать часы. В «Гостином дворе», где находится салон-магазин швейцарских часов, часы приняли без особых проблем, лишь спросив у девушки паспорт. За восемь устройств, которые законный владелец оценил в 6 млн, курьер на глазах у оценщика отдал девушке 1,7 млн — эти деньги пострадавшая тоже перевела на указанный счет.

Отец школьницы к тому моменту уже знал о пропавших ценностях и обратился в полицию. По факту случившегося возбудили уголовное дело и задержали в аэропорту Шереметьево покупателя часов, но подозреваемых пока нет.

Ранее студентка из Ярославля отдала приславшим ей цветы мошенникам 9 млн рублей.

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