В Англии деревню захватили павлины

Павлины захватили деревню в Англии и портят людям автомобили, пишет Daily Star.

В деревне Гулвал, расположенной в графстве Корнуолл, обосновалась целая колония павлинов, сбежавших или выпущенных примерно двадцать лет назад с территории местного особняка. Эти экзотические птицы стали неотъемлемой частью местного ландшафта, однако их присутствие вызывает как восхищение, так и раздражение среди жителей.

Павлины часто появляются во дворах домов, расправляя свои яркие хвосты, залетают на крыши и совершенно не обращают внимания на движущиеся автомобили, стоя прямо посреди дороги. По словам местных жителей, они не только оставляют следы своей жизнедеятельности на газонах, но и нередко царапают автомобили, особенно если замечают свое отражение в стеклах или металлических поверхностях.

Шесть лет живущий в деревне Дилан Джаспер рассказал, что в настоящее время в колонии насчитывается около 30 птиц. Он отметил, что они могут быть милыми и даже дружелюбными, подходя близко к людям, но при этом доставляют множество неудобств.

Другая жительница, Дорин Хэмфрис, рассказала, что уже дала клички некоторым из птиц, которые регулярно посещают её сад. Она поделилась, что вечером павлины особенно активны, собираясь на ночлег. Уже нет одного из любимчиков — Пёрси, но есть другой — Руперт, который любит греться на солнце.

Ранее в США полицейский поймал сбежавшую свинью, сеявшую хаос в округе.