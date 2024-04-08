В США полицейский поймал сбежавшую свинью, сеявшую хаос в округе

В США полицейский поймал сбежавшую свинью, которая сеяла хаос в окрестностях, пишет Independent. По словам офицера, это первый подобный случай в его карьере.

Как рассказали в полицейском управлении города Грантсвилля, штат Юта, им поступил звонок от местных жителей, которые пожаловались на свинью, бегавшую по улице. Люди боялись подходить к ней, поэтому попросили, чтобы к ним прислали офицера, способного поймать животное. Правоохранители пошли навстречу и отправили сотрудника по нужному адресу.

По словам очевидцев, приехавший полицейский попытался схватить свинью руками, но та начала от него бегать. Правда, уйти у животного так и не получилось — мужчина оказался быстрее и проворнее.

«Ситуация со свиньей решена», — добавили позже в полицейском участке.

Пользователи соцсетей отнеслись к этой истории с юмором, похвалив сотрудников полиции за то, что они всегда готовы прийти на помощь.

«Держу пари, что когда он поступал на службу, не думал, что окажется в такой ситуации», — пишут комментаторы.

Сообщается, что свинья была направлена в приют, а ее владелец пока так и не найден.

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