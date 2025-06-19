Суд заочно арестовал экс-зампрокурора КБР

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего заместителя прокурора Кабардино-Балкарской Республики (КБР) Азрета Кадырова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Ему предъявлено заочное обвинение в легализации денежных средств и совершении мошенничества в особо крупном размере», — рассказал источник.

Ходатайство следствия об аресте Кадырова было удовлетворено 19 июня, суд арестовал его заочно, он объявлен в розыск.

В марте текущего года сообщалось, что бывший заместитель председателя Верховного суда Кабардино-Балкарии (КБР) Мурат Эфендиев и экс-зампрокурора республики Азрет Кадыров объявлены в розыск по делу о мошенничестве с земельным участком в Приэльбрусье. Обвиняемым также вменяют отмывание денег на сумму 31 млн рублей. Эфендиев, занимавший должность зампреда суда, подозревается в организации схемы по незаконному отчуждению участка площадью 6 тыс. кв. метров. Его предполагаемая соучастница — Лариса Кадырова, сестра Азрета Кадырова — ранее была задержана по обвинению в хищении права собственности.

Ранее российского предпринимателя посадили за разглашение коммерческой тайны ММК.