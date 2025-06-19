В детском развлекательном центре на Ямале произошла вспышка норовируса по вине сотрудника

Дети и взрослые заболели норовирусом после посещения развлекательного центра на Ямале, сообщает kp.ru.

Речь идет об инциденте, произошедшем 7 июня в центре семейных приключений «Скалалэнд» в Ноябрьске. Ситуация получила огласку в соцсетях после того, как пострадавшие начали искать «братьев по несчастью». Заведение уже посетили сотрудники Роспотребнадзора, по результатам проверки закрыли кухню и провели дезинфекцию всех помещений, включая кафе и игровые залы.

Впоследствии в соцсетях «Скалалэнда» появился ролик, на котором хорошо виден процесс дезинфекции помещений и оборудования. Директор парка Елена Смирнова принесла извинения за случившееся и поделилась деталями ЧП.

«Действительно, к сожалению, было зарегистрировано несколько случаев норовирусной инфекции среди детей, посещавших наше заведение 7 и 8 июня. После этого мы в кратчайшие сроки совместно с Роспотребнадзором провели внутреннее расследование и выяснили, что причиной заражения стал бессимптомный носитель норовируса — один из сотрудников. Он сразу же был отстранен от работы», — отметила предпринимательница.

Тем не менее владелицу развлекательного центра привлекли к административной ответственности по ст. 6.6 КоАП РФ. Наказанием стала приостановка работы заведения на 70 суток.

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