На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В детском развлекательном центре на Ямале произошла вспышка норовируса по вине сотрудника

Сотрудник развлекательного центра на Ямале заразил детей и взрослых норовирусом
close
Виталий Тимкив/РИА Новости

Дети и взрослые заболели норовирусом после посещения развлекательного центра на Ямале, сообщает kp.ru.

Речь идет об инциденте, произошедшем 7 июня в центре семейных приключений «Скалалэнд» в Ноябрьске. Ситуация получила огласку в соцсетях после того, как пострадавшие начали искать «братьев по несчастью». Заведение уже посетили сотрудники Роспотребнадзора, по результатам проверки закрыли кухню и провели дезинфекцию всех помещений, включая кафе и игровые залы.

Впоследствии в соцсетях «Скалалэнда» появился ролик, на котором хорошо виден процесс дезинфекции помещений и оборудования. Директор парка Елена Смирнова принесла извинения за случившееся и поделилась деталями ЧП.

«Действительно, к сожалению, было зарегистрировано несколько случаев норовирусной инфекции среди детей, посещавших наше заведение 7 и 8 июня. После этого мы в кратчайшие сроки совместно с Роспотребнадзором провели внутреннее расследование и выяснили, что причиной заражения стал бессимптомный носитель норовируса — один из сотрудников. Он сразу же был отстранен от работы», — отметила предпринимательница.

Тем не менее владелицу развлекательного центра привлекли к административной ответственности по ст. 6.6 КоАП РФ. Наказанием стала приостановка работы заведения на 70 суток.

Ранее тату-матер заразил российского подростка гепатитом C.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами