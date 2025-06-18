Тату-матер заразил российского подростка гепатитом C

В Свердловской области поход в тату-салон обернулся для подростка неприятным сюрпризом — вместе с татуировкой он приобрел острый гепатит С. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Инцидент произошел в салоне «Мясорубка Панды» в городе Камышлове. Подросток пришел к самозанятому мастеру, который, по утверждению Telegram-канала Ural Mash, снимал кабинет в салоне. Юноша убедил художника, что ему уже есть 18 лет, и получил услугу. Через некоторое время ему диагностировали вирусную инфекцию.

«Специалисты выявили в салоне нарушения санитарного законодательства: несоблюдение требований к дезинфекции, очистке и стерилизации изделий для нанесения татуировки, использование нестерильных инструментов, что создает риски передачи инфекционных заболеваний», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Талицкий отдел Управления Роспотребнадзора обратился в суд с иском о запрете мастеру Д. осуществлять деятельность в тату-студии. Суд исковые требования удовлетворил.

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