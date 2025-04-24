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Свадьба пары из Китая сорвалась из-за пригласительной открытки

SCMP: китаец сделал фото с двумя невестами на приглашении и сорвал свадьбу
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Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Свадьба пары из Китая сорвалась из-за пригласительной открытки на торжество, пишет South China Morning Post .

Приглашение на свадьбу, появившееся в социальных сетях, быстро стало вирусным. На нем был изображен жених в классическом черном костюме в окружении двух невест в белых платьях. Согласно информации, свадьба должна была состояться 19 апреля в престижном банкетном зале Century Jiayuan.

Публикация вызвала неоднозначную реакцию. Некоторые пользователи шутили, что «жениху невероятно повезло», другие выражали недоумение по поводу законности такого союза. Как позже выяснилось, одна из женщин действительно являлась бывшей супругой мужчины, а другая — его нынешней партнершей.

После вмешательства полиции мероприятие было отменено. Владелец банкетного зала заявил, что при оформлении бронирования администрация не знала о необычном формате мероприятия и впоследствии расторгла договор, сославшись на несоответствие закону.

Юристы отмечают, что подобные розыгрыши могут квалифицироваться как нарушение общественного порядка. Стоит отметить, что в Китае двоеженство запрещено законом.

Ранее китаянка вышла замуж за мужчину через 14 месяцев после того, как он сбил ее на машине.

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