Мужчина, сломавший жене нос из-за денежного спора после свадьбы, избежал наказания

В Азербайджане семейный спор из-за денег, собранных на свадьбе дочери, закончился дракой, в которой отец девушки сломал нос жене. Об этом сообщает издание Oxu.az.

Инцидент произошел в одном из поселков Шамкирского района. По информации СМИ, после завершения свадебного торжества родители невесты, а также тетя девушки вернулись домой и поспорили из-за денег, собранных на свадьбе. Мужчина потребовал деньги у супруги, но в разговор вмешалась ее сестра и настояла на том, чтобы родственница не выполняла просьбу мужа. Тот разозлился и выгнал советчицу из дома. Но женщина вернулась и скандал продолжился: словесная перепалка переросла в драку, в которой мужчина сломал супруге нос. По факту полученных пострадавшим телесных повреждений телесных повреждений было возбуждено уголовное дело, которое позже было прекращено в связи с примирением сторон.

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