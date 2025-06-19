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Гражданин Вьетнама устроил погром в московском кафе и попал на видео

Гражданин Вьетнама устроил погром в московском ресторане

В Москве задержали гражданина Вьетнама, который разгромил ресторан. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу.

Инцидент произошел в кафе на Пресненской набережной. Судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, один из гостей, уже получивший заказ, внезапно вскочил со своего места и столкнул еду со стола. Он начал кричать что-то на родном языке и стал переворачивать мебель.

Сотрудники Росгвардии прибыли на место происшествия по сигналу «Тревога». Администратор кафе указал на хулигана, который не реагировал на сделанные ему замечания и проявлял грубое неуважение к другим посетителям.

В итоге нарушителя порядка задержали и передали сотрудникам полиции. Им оказался 42-летний гражданин Вьетнама, о дальнейшей судьбе иностранца не сообщается.

Ранее девушка устроила погром на парковке в Красноярске из-за ненависти к бывшему.

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