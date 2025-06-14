Девушка устроила погром на парковке в Красноярске из-за ненависти к бывшему

Пьяная и босая девушка разгромила машины на парковке в Красноярске, сообщает ТВК.

Инцидент произошел ночью 13 июня во дворе на улице Королева в Свердловском районе города. Местные жители проснулись от звуков сигнализации и увидели, как неизвестная, явно находящаяся в состоянии алкогольного опьянения, ходит по парковке и стучит по автомобилям. Подойдя к белой машине, она несколько раз ударила ее по багажному отделению, а затем пошла крушить другие. При этом девушка, по словам очевидцев, выкрикивала ругательства.

Жильцы дома вышли к ней и попытались остановить, но девушка ударила по руке одного из мужчин и разбила зеркала у его авто. В итоге на место вызвали правоохранителей, которые задержали злоумышленницу. Она признала свою вину и пояснила, что устроила погром на красноярской парковке, увидев там машины, которые, по ее мнению, были похожи на автомобили ее бывшего партнера. Ведется проверка, правоохранители оценивают причиненный девушкой ущерб.

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