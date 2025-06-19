Россиянка избивала шестилетнюю дочь и попала за решетку

В Хабаровске арестовали женщину, которая систематически избивала маленькую дочь, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание) возбудили в отношении хабаровчанки после того, как сотрудники правоохранительных органов узнали о происходящем в семье насилии. По версии следствия, 38-летняя женщина регулярно избивала свою шестилетнюю дочь и совершала иные насильственные действия. Издевательства длились с мая по июнь.

В итоге ребенка изъяли из семьи и поместили в специализированное учреждение. Сейчас девочка находится под наблюдением специалистов. Ее жизни ничего не угрожает. Жестокой матери избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Следователи уже назначили необходимые экспертизы и допрашивают свидетелей.

Ранее в Курске пьяная мать избила четырехлетнего сына на улице.