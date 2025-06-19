Младенец вылетел из коляски при резком повороте автобуса, его госпитализировали

В Астрахани младенец выпал из коляски в автобусе при резком маневре водителя

В Астрахани прокуратура начала проверку после ДТП с участием общественного транспорта, в котором пострадал годовалый ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 18 июня в районе улицы Моздокская. По информации надзорного органа, пассажирский автобус во время поворота налево совершил резкий маневр. Из-за этого находившийся в салоне ребенок 2024 года рождения выпал из коляски. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, его госпитализировали в больницу.

«По данному факту уполномоченным органом инициировано проведение административного расследования», — отметили в ведомстве.

Там подчеркнули, что проверят, обеспечил ли перевозчик безопасность пассажиров во время движения.

Ранее сообщалось, что в Туле женщина выпала из автобуса с ребенком на руках и сломала ногу.