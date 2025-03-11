В Туле женщина выпала из автобуса с ребенком на руках и сломала ногу

В Туле женщина сломала ногу, выпав вместе с ребенком из автобуса на ходу

СК Тульской области проводит проверку после травмирования пассажирки автобуса, женщина с ребенком выпала из транспорта во время движения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мать с ребенком в коляске села в автобус на Одоевском шоссе, водитель не закрыл дверь и начал движение.

«Ребенок был в коляске, которую я поставила сзади, в тамбуре, а мы с малышом сели в салоне. Ребенок стал плакать, я его успокаивала. Тут смотрю — дверь в автобус открыта. Я испугалась, что коляска выпадет. Она действительно поехала. Я попыталась ее затормозить — и выпала на повороте», — рассказала пострадавшая.

Девушка получила перелом ноги, ребенок не пострадал. По словам пострадавшей, водитель никак не отреагировал на произошедшее и продолжил движение. По факту произошедшего доследственную проверку проводит региональный СК.

До этого сообщалось, что в Заполярье водитель автобуса протащил застрявшую в дверях женщину по асфальту. Пожилая женщина садилась в автобус на остановке, водитель автобуса, защемив ногу пассажирки дверью транспортного средства, начал движение и протащил ее за собой. Пострадавшая получила тяжелые травмы.

Ранее беременная ростовчанка выпала из салона автобуса.