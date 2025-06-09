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«Зависимая от TikTok» женщина украла $500 тыс. и потратила их на подарки любимым блогерам

Metro: британка украла $500 тысяч на работе и потратила их на подарки блогерам
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Merseyside Police

«Зависимая от TikTok» женщина украла на работе $500 тысяч и потратила их на подарки любимым блогерам, пишет Metro.

Кэтрин Гринолл работала сначала менеджером по работе с клиентами, а затем была повышена до должности бухгалтера. В этот период она воспользовалась доверием работодателя и доступом к финансовым системам, чтобы совершить 121 несанкционированную транзакцию. Она манипулировала финансовыми отчетами и переводила деньги на свой личный банковский счет, украв таким образом около $500 тысяч.

По ее собственному признанию, $400 тысяч из этих денег она потратила на подарки для своих любимых блогеров в TikTok. Адвокат британки заявил, что у женщины могло развиться пристрастие к социальной сети, и большая часть денег уходила на развлечения. Помимо этого, она тратила крупные суммы на путешествия, отели, шопинг, покупки на Amazon, а также на услуги семейного юриста.

Когда руководство компании заметило падение прибыли и попросило объяснений, Гринолл пообещала провести расследование, но вместо этого совершила последний перевод на $27 тысяч и покинула офис, сославшись на вымышленную болезнь родственника. Позже она призналась в мошенничестве и была арестована.

Суд подчеркнул масштаб нанесенного ущерба, отметив, что действия Кэтрин поставили под угрозу само существование компании и безопасность рабочих мест ее коллег. Судья Нил Флуитт назвал случившееся трагедией, особенно в связи с тем, что двое детей обвиняемой — в том числе ребенок с тяжелой формой СДВГ — будут оставлены без матери на время ее двухлетнего тюремного заключения.

Ранее американские школьники из-за TikTok начали массово уничтожать школьные ноутбуки.

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