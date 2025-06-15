В Пермском крае многотонная балка рухнула на грузовой поезд

Во время ремонта путепровода через ж/д пути в Чусовом на поезд упала балка

В Чусовом Пермского края при демонтаже путепровода упала многотонная бетонная балка, повредив контактную сеть и стоящий под мостом товарный поезд. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

Инцидент произошел 14 июня 2025 года во время капитального ремонта путепровода на 129-м км железной дороги. При демонтаже старой балки, которую одновременно поднимали два крана, конструкция неожиданно треснула и рухнула вниз. Балка задела контактную сеть и состав, находившийся на путях. В инциденте никто не пострадал.

Сейчас специалисты выясняют масштаб повреждений и уточняют сроки устранения последствий. На месте работает восстановительный поезд.

Пермская транспортная прокуратура начала проверку по факту происшествия. Там уточнили, что часть конструкции автомобильного моста, расположенного над железнодорожными путями на станции Шибаново Свердловской железной дороги, разрушилась и упала рядом с грузовым вагоном. Причины случившегося выясняются, а также анализируются возможные нарушения непосредственно в ходе ремонтных работ.

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