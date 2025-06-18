В Мурманской области мать несколько месяцев истязала четырехлетнюю дочь

В Североморске женщину будут судить за истязание четырехлетней дочери

В Мурманской области перед судом предстанет мать, которую обвиняют в истязании собственной дочери. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, жительница Североморска 2000-го года рождения постоянно избивала четырехлетнюю девочку. Агрессивное поведение в отношении ребенка фигурантка процесса проявляла с декабря 2024 по апрель 2025 года. По какой причине именно в это время мать стала издеваться над ребенком, не уточняется.

В отношении родительницы возбудили уголовное дело по статьям об истязании несовершеннолетнего и неисполнении родительских обязанностей.

«Следователями регионального СК проведен значительный объем следственных и процессуальных действий. Допрошены свидетели и эксперты, проведен ряд судебных экспертиз», – сообщается в публикации.

Расследование дела уже завершено. Материалы направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Архангельской области осудили отца, избивавшего и запиравшего сына в бане.