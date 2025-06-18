На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Мурманской области мать несколько месяцев истязала четырехлетнюю дочь

В Североморске женщину будут судить за истязание четырехлетней дочери
close
Bricolage/Shutterstock/FOTODOM

В Мурманской области перед судом предстанет мать, которую обвиняют в истязании собственной дочери. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, жительница Североморска 2000-го года рождения постоянно избивала четырехлетнюю девочку. Агрессивное поведение в отношении ребенка фигурантка процесса проявляла с декабря 2024 по апрель 2025 года. По какой причине именно в это время мать стала издеваться над ребенком, не уточняется.

В отношении родительницы возбудили уголовное дело по статьям об истязании несовершеннолетнего и неисполнении родительских обязанностей.

«Следователями регионального СК проведен значительный объем следственных и процессуальных действий. Допрошены свидетели и эксперты, проведен ряд судебных экспертиз», – сообщается в публикации.

Расследование дела уже завершено. Материалы направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Архангельской области осудили отца, избивавшего и запиравшего сына в бане.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами