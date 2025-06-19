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В Госдуме рассказали, как добиться экономического роста

Депутат Наумов: в России хотят привлекать инвестиции через выпуск акций
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Shutterstock

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина на ПМЭФ заявила, что «некоторые аспекты» экономического роста России себя исчерпали, надо искать им замену. Зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов рассказал «Газете.Ru», что для роста можно было бы реализовывать закон о технологической политике, принятый в конце прошлого года.

«Дело в том, что существующая политика сложилась в период 2008 – 2009 годов, когда был глобальный финансовый кризис, и тогда целый ряд проектов, которые были начаты в России, оказались под угрозой неисполнения. И мы в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации, Эльвира Сахипзадовна в Министерстве экономического развития, тогда придумали вместе с Минфином, с Алексеем Кудриным, субсидирование процентных ставок по кредитам как меру антикризисного реагирования. И эта мера, в общем, она осталась и в посткризисный период, — и стала, наверное, доминирующей. И теперь вот в нынешней ситуации резкого роста ставки рефинансирования эта мера объективно перестала работать так, как она должна была бы работать», — сказал он.

Депутат добавил, что на недавней встрече Набиуллина предложила стимулировать не банковскую сферу, а субсидирование – фондовый рынок. Наумов рассказал, что по итогам ПМЭФ необходимо «ждать обратной связи от бизнеса».

«Готов ли он сегодня на это идти и, собственно, будет ли спрос на акции российских предприятий. Лично я считаю, что можно пробовать, нужно начать уже реализовывать закон о технологической политике, который мы приняли в конце прошлого года. Там есть очень важный момент, связанный с оценкой рисков инвестиционных проектов. Сам Центробанк мог бы дать рекомендации пяти системообразующим ключевым банкам, чтобы они адекватно оценивали риски, не завышали их, и, соответственно, чтобы ставка, по которой дается кредит на инвестиционный проект, она не зависела от ставки рефинансирования», — сказал депутат.

Ранее ЦБ обещал //www.gazeta.ru/business/news/2025/06/19/26071226.shtmlснижение ключевой ставки по мере замедления инфляции.

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